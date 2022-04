Fabri Fibra: “Che bello fare Rap italiano e non Rap americano in italiano!”

“Aspetta… io avevo da contratto un Best of nel 2019 dopo di che ho firmato con Sony Music nel 2020, quindi effettivamente… due anni e mezzo. Però non vorrei farmene una colpa. In realtà è il sistema dello streaming che ti fa pensare di dover essere sempre presente, quindi quando dovrei fare il prossimo disco? Non c’è un tempo. E’ la percezione che brucia tutto velocemente, se tu fai questa cosa per essere fra i dischi più ascoltati in classifica, non sarai mai soddisfatto perché ci sarà sempre chi arriva la settimana dopo e vende più di te. Se invece lo fai perché hai l’esigenza di dire qualcosa, quando il disco esce hai raggiunto il tuo traguardo. L’ansia del successo non ha senso ed è solo imposta dai social, dalle classifiche e da una serie di pressioni che l’artista non dovrebbe avere. Non credo che la musica debba essere una gara a chi arriva prima e vende di più. La maggior parte delle cose che rimangono nel tempo ci rimangono perché dicono qualcosa, non perché hanno ottenuto certificazioni o venduto. Io volevo fare un disco che per i prossimi dieci anni sarò orgoglioso di portare sul palco. Molti mi dicono che il mio disco non suon come la Trap di oggi. Certo! Io porto avanti il mio suono, non quello degli altri!”.