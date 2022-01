Fabio Rovazzi e Orietta Berti su una nave da crociera per Sanremo 2022

In conclusione, c'è un'altra buona notizia: il Maestro Beppe Vessicchio si è negativizzato. Nei giorni scorsi, infatti, aveva svelato di aver contratto il Covid. La sua presenza era dunque in dubbio. Per fortuna, ha sconfitto il virus e può dirigere l'orchestra per Le Vibrazioni (fra i concorrenti con il brano Tantissimo).