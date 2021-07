Fabio Rovazzi Day: “Sogno il cinema. Quella notte con Elton John...”

Nel video, ovviamente, c’è anche Eros Ramazzotti, che aveva già partecipato alla clip di “Faccio quello che voglio”. Com’è nata questa nuova collaborazione? Lui parla di te come un genio, tu con che parola lo descriveresti?

“Buono! È una persona molto buona ed è stato anche super-gentile e disponibile per questo progetto. Ai tempi di ‘Faccio quello che voglio’, in realtà, la scena della molletta mi era stata auto-proposta da lui, ma per mesi le persone mi hanno chiesto come avevo fatto a convincerlo. È una persona straordinaria. Mi piaceva creare 2 tipologie di persone che vivono le vacanze in maniera diversa: per il ruolo del personaggio che non voleva aiutarmi a salvare il mondo, ho pensato a Eros.”