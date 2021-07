Fabio Rovazzi Day: il prossimo appuntamento di Radio Italia e Corriere della Sera

Nella tarda mattinata, in particolare, Rovazzi arriverà al VOI Tanka Village di Villasimius, in Sardegna, da dove Radio Italia solomusicaitaliana trasmetterà a partire dalla prossima settimana. Quindi, in questa affascinante cornice a pochi passi dal mare, Fabio sarà pronto per un’intervista alle 15.00 in contemporanea radio, tv e web insieme alla nostra Marina Minetti e al giornalista e critico musicale di Corriere della Sera Andrea Laffranchi.