Fabi, Silvestri e Gazzè insieme sul palco: "Se vedemo ar Circo Massimo"

"Nel 2024 quel disco così amato (da noi per primi intendo) compirà ben 10 anni. Un traguardo importante. Una festa se la merita, no? A quel punto ci si chiedeva dove… “casa mia? casa tua?", poi per non scontentare nessuno si è trovata questa location carina, comoda, in zona abbastanza centrale…mi pare si chiami - un po’ roboantemente - CIRCO MASSIMO", ha scritto Daniele Silvestri.