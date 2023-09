Ex-Otago: su Radio Italia arriva il nuovo singolo “Con te”

A novembre gli Ex-Otago saranno in tour nei club con sette concerti in diverse città d’Italia. La tournée partirà il 10 novembre all’Estragon di Bologna, poi proseguirà l’11 all’Hall di Padova, il 13 al Tuscany Hall di Firenze, il 16 al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO), il 22 alla Casa della Musica di Napoli, il 23 all’Orion di Ciampino (RM) e il 28 al Fabrique di Milano. I biglietti sono già disponibili e il gruppo ha raccomandato ai fan di non farseli sfuggire, perché non sono in programma altre tappe nei club per il 2023. La promessa è che: “Saranno concerti potentissimi in cui suoneremo tutte le nostre canzoni che amiamo di più e qualcuna che deve ancora uscire”.