Ex-Otago e Fabri Fibra insieme in questo “Mondo Panico”

A questo proposito, gli Ex-Otago hanno raccontato: “Può confortare sapere di non essere gli unici ad essere perennemente preoccupati e soffrire d’ansia. È normale, il tempo che stiamo vivendo è difficile e folle. Conviene unirci e nel nostro piccolo, in ogni ambito, provare a cambiare le cose. Viviamo in un mondo panico ma forse un modo per essere felici lo si può trovare lo stesso”.