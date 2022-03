Eurovision Song Contest: il tema dell'edizione di Torino sarà la pace

La manifestazione non intende prescindere dall'attuale situazione internazionale e, proprio per questo, sarà incentrata sulla pace. Oggi, 15 marzo, l'Eurovision entra nel vivo, con il via all'allestimento del palazzetto e alla costruzione di due grandi strutture collegate fra loro con un ponte di 50 metri nelle quali saranno ospitate la sala stampa e le delegazioni. Tutto dovrà essere pronto per metà aprile, in vista del via alle prove alla fine del mese.