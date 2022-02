Eurovision Song Contest 2022, ci sarà anche Achille Lauro!

Nonostante sia recentemente uscito “Lauro - Achille Idol Superstar”, il pezzo non fa parte di nessun album e non è mai stato pubblicato: il cantante lo ha presentato come un brano dal sapore punk e rock allo stesso tempo e dallo spirito internazionale, come ha dimostrato la sua esibizione di poche ore fa al Teatro Nuovo di Dogana, a San Marino. Lo riproporrà a maggio, quindi, al Pala Alpitour di Torino.