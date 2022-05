Attesi come super-ospiti i ragazzi de Il Volo, anche se sarà un duo e non un trio visto la positività al Covid di Gianluca Ginoble. Il baritono abruzzese, pur non potendo essere fisicamente sul palco, apparirà in video durante l’esibizione. Le immagini saranno proiettate in realtà aumentata alle spalle dei due tenori grazie all’ausilio della tecnologia. Il Volo si esibirà sulle note di “You are my everything (Grande Amore)”. Il brano altro non è che un nuovo arrangiamento di “Grande Amore”, singolo con cui i ragazzi hanno trionfato a Sanremo 2015 chiudendo poi al terzo posto lo stesso anno all’Eurovision Song Contest di Vienna.