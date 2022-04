Eurovision 2022, al via la vendita dei biglietti: svelato il palco di Torino

Tra questi, in rappresentanza dell’Italia, non mancheranno i nostri Mahmood & Blanco, già qualificati per la grande finale in cui si esibiranno per noni. Cresce l’attesa per la loro performance in cui canteranno la nuova versione di “Brividi”: per rispettare il regolamento dell’Eurovision Song Contest, infatti, i due artisti, insieme al produttore Michelangelo, sono stati costretti a tagliare circa 30 secondi per portare la durata del pezzo entro i 3 minuti.