Europei di Calcio, Radio Italia a Casa Azzurri con tanti artisti e ospiti

Tanti gli ospiti previsti ai microfoni di Radio Italia per le interviste, in onda in contemporanea radio e streaming su radioitalia.it:

mercoledì 9 Giugno: NEGRAMARO, in diretta alle 16:00 con Marina Minetti

giovedì 10 Giugno: NOEMI in diretta alle 15:00 con Mauro Marino e Manola Moslehi

venerdì 11 Giugno: ALESSANDRA AMOROSO, in diretta alle 15:00 con Mauro Marino e Manola Moslehi

sabato 12 Giugno: DIODATO, alle 15:00 in diretta con Mauro Marino e Manola Moslehi

martedì 15 Giugno: NEK, in onda mercoledì 16 Giugno alle 15:00 con Mauro Marino e Manola Moslehi

giovedì 17 Giugno: MAHMOOD, in diretta alle 15:00 con Mauro Marino e Manola Moslehi

sabato 19 Giugno: ERMAL META, in diretta alle 15:00 con Mauro Marino e Manola Moslehi

domenica 20 Giugno: CLEMENTINO con NINA ZILLI in collegamento telefonico in diretta alle 15:00 con Mauro Marino e Manola Moslehi