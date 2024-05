Andrea Bocelli richiama a sé solo il meglio, ormai lo sappiamo. Per il suo "Andrea Bocelli 30 - The celebration", una 3 giorni di musica senza precedenti in programma sulle colline di Lajatico (Pisa) tra il 17 e il 19 luglio, il tenore aveva già previsto degli ospiti pazzeschi, da Tiziano Ferro a Laura Pausini passando per Giorgia e Zucchero, solo per citarne alcuni. Adesso la lista si è allungata e non si limita solo alla musica: vediamo tutto nel dettaglio.