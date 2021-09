Francesco Bagnaia vince anche in casa. “Pecco”, così come lo chiamano tutti, ha trionfato infatti a Misano, nel Gran Premio di MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota italiano raccoglie i complimenti, tra i tanti, di Eros Ramazzotti e Jovanotti, che ha un motivo in più per esultare: Pecco ha tagliato il traguardo con un casco speciale dedicato a “L'allegria”, la canzone scritta proprio da Lorenzo per Gianni Morandi.