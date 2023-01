Ernia: il 2023 che lo porterà nei palazzetti inizia con un Disco di Platino

Ernia apre il suo 2023 con un Disco di Platino: il riconoscimento, assegnato al suo ultimo disco “Io non ho paura”, è tra le certificazioni comunicate dalla FIMI e riferite alla prima settimana dell’anno, dove troviamo anche 5 Platini per i Måneskin e altri 3 per Fedez. Non mancano riconoscimenti per i singoli di Ultimo, Blanco, Rkomi e Thasup.