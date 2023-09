Ernia, Bresh & Fabri Fibra sono i nuovi re di EarOne. Ma “Italodisco”…

La canzone, pubblicata a fine maggio, scalza così “Italodisco” dei The Kolors, al primo posto da una lunga serie di settimane. La hit estiva del gruppo capitanato da Stash, comunque, resta in cima alla graduatoria FIMI dei brani più acquistati della settimana: “Non ci si crede!”, ha commentato il leader dei The Kolors sui social. “Per la nona settimana primi in classifica”, ha poi aggiunto.