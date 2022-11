Ernia, è arrivato il grande giorno. Venerdì 18 novembre esce infatti “Io non ho paura”, il nuovo e attesissimo album dell’artista che arriva 2 anni dopo “Gemelli”, che ha collezionato 4 Dischi di Platino, oltre ai 10 raccolti solo con i singoli. “Io non ho paura” contiene grandi featuring e la canzone che lancia il progetto “Bella fregatura”, in onda su Radio Italia solomusicaitaliana.