Ermal Meta racconta il periodo buio: “Mi sentivo schiacciato”

Ermal Meta si è quindi aperto ai suoi fan com’è solito fare attraverso le sue canzoni. “Mi sentivo schiacciato e con le spalle al muro. Da me, dagli altri, da ciò che avevo intorno, da ciò che avevo dentro. La musica mi sembrava di non capirla più e lei non capiva più me”, ha spiegato. “Lo so che avete pensato e sentito che qualcosa non andasse bene ed era la verità. Cercavo di nasconderlo, di non mostrare il fianco a nessuno perché nel mondo che abbiamo costruito non c’è spazio per la debolezza. Bisogna brillare sempre ed io ero opaco”, ha aggiunto.