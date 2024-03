Ermal Meta: il nuovo singolo “L'unico pericolo” anticipa l'album del grande ritorno

Come detto, “L'unico pericolo” anticipa il nuovo album di Ermal Meta, che uscirà nei prossimi mesi a distanza di quattro anni dall'ultimo “Tribù urbana” (2021). Al Fuori Sanremo ING, nostro ospite insieme a Maninni durante la settimana del Festival, il cantautore ha parlato così del suo nuovo progetto: “È nato in modo molto bello. Sarà il mio quinto, ma credo il migliore. Non lo dico perché devo, ma perché lo credo davvero”.