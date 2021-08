Il videoclip è tutto in bianco e nero e i passi di danza del ballerino si alternano alle immagini del cantautore. Per annunciarne l’uscita su YouTube, Ermal ha scritto sui suoi profili social: “Per il video di ‘Stelle cadenti’ ho chiesto ad una stella di interpretare quello che questa canzone gli trasmetteva. Questo è il risultato e ne sono molto felice. Ringrazio di cuore Tommaso Stanzani per essersi lasciato attraversare dalla mia musica. Spero che vi piaccia tanto quanto a me”. Per rendere il lancio del singolo un evento ancora più sentito, il cantautore sta pubblicando nelle sue storie di Instagram i desideri più belli inviati dai suoi fan, rispondendogli uno a uno.