Ermal Meta fa gli auguri alla sua Chiara. “È il giorno migliore perché sei nata tu”

Per Ermal Meta questo 16 ottobre è il giorno più bello dell’anno. Il perché lo ha spiegato direttamente lui in una Storia su Instagram in cui ha taggato la fidanzata. Intanto i fan si godono l’annuncio del nuovo tour nei teatri e fanno partire il conto alla rovescia per una grande serata in compagnia di Ermal su Radio Italia solomusicaitaliana.