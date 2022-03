Ermal Meta e Sangiorgi, Una cosa più grande: Elisa, il video e la Praktica

Il videoclip ufficiale si apre con in primo piano una “Praktica”, una mitica macchina fotografia analogica la cui produzione è legata alla separazione tra Germania Ovest e Germania Est, un fatto storico che in questi giorni non può non far pensare alle divisioni dei nostri giorni e alla guerra in corso in Ucraina, mentre le strofe e il ritornello del brano sembrano comporre un inno per la speranza e per il ritorno alla vita dopo due anni di pandemia che hanno congelato il tempo e il cuore di tutti.