Ermal Meta e l'orgoglio della gavetta: “Non ho mai rifiutato un concerto!”

In chiusura non poteva mancare un riferimento a tutta la vicenda legata a Facebook e a Mark Zuckerberg, che ha deciso di rinominare la sua compagnia e trasformarla in... Meta. “Mi sono arrivati centinaia di messaggi, tutti più o meno riportanti lo stesso meme”, ha spiegato ricordando il giorno dell'annuncio da parte del magnate americano. Nel video #atupertu trovate anche il fotomontaggio, con Ermal nelle vesti di Mark, che è impazzato subito in rete: “Dopo un po' non faceva più ridere. La prima volta però, lo devo ammettere, ha fatto molto ridere!”, ha detto. La cosa curiosa è che ora, aprendo social come WhatsApp, Instagram o Facebook, compare sempre proprio la scritta “Meta”: “È strano, vedo il mio cognome, ma non è cambiato assolutamente nulla per me”, ha concluso l'artista.