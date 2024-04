Ermal Meta diventerà papà per la prima volta

“Questo sarà il tuo primo maglioncino”, ha scritto Ermal Meta per il figlio non ancora nato. “Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te”, ha aggiunto. “Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate”, ha proseguito facendo così ipotizzare il nome e il sesso del nascituro. Dovrebbe quindi essere una femminuccia, a giudicare anche dal maglioncino, e dovrebbe chiamarsi Fortuna.