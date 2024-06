Ermal Meta diventa papà: è nata la piccola Fortuna

“La prima cosa che ho pensato quando ho saputo che sarei diventato papà è stata: ‘Oh, mio Dio! E adesso?’. Quando 5 minuti dopo ho messo in ordine i pensieri, ho pensato: ‘Perché non l'ho fatto prima?’”: è quanto raccontava l'artista a maggio nel corso della video-intervista Atupertu con la Redazione di Radio Italia solomusicaitaliana. Ai microfoni di Mauro Marino e Manola Moslehi nell'isybank Music Place, aveva invece svelato quali saranno gli insegnamenti fondamentali che vorrà trasmettere a Fortuna: "La voglio portare subito al mare e insegnarle a nuotare. A parte questo vorrei insegnarle a non avere paura e a non tirarsi indietro a causa della paura. Tirarsi indietro e basta non va bene. Così come è stato trasmesso a me di non avere paura di fronte a cose difficili, voglio insegnarlo a lei, perché da questo dipendono tante altre cose".