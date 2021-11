Ermal Meta Day: “Milano non esiste è nata di notte, davanti a una pizza”

40 anni compiuti quest'anno: è un giro di boa importante ma anche entusiasmante. Fai un bilancio?

“Sento che questo sia il mio secondo giro di boa. Il primo sento di averlo fatto intorno ai 25 anni, quando per la prima volta ho lavorato in studio con un produttore, Corrado Rustici, un grande professionista. Lavorando con lui, ho capito tantissime cose e quanto io non ne sapessi veramente nulla prima, nonostante facessi un sacco di cose e scrivessi canzoni. Passare un mese intenso con lui ha rappresentato il mio primo vero giro di boa: magicamente, avevo capito delle cose importanti. Lui lo sa, gliel'ho detto pochi anni fa nello stesso giorno in cui io ho conosciuto Antonello Venditti in occasione di un suo concerto. Ai 40 anni, si fa un giro di boa dal punto di vista dell'età: ho un po' più di capelli bianchi che non ho nessuna voglia di coprire (probabilmente non lo farò mai!). In 40 anni mi sono successe tante cose, a volte ho la sensazione di aver vissuto più vite. Ma, se ritornassi indietro, rifarei esattamente tutto, perché ogni minima scelta ha contribuito al fatto che i miei passi si dirigessero in questa direzione. Non so dove mi porteranno, ma so dove mi hanno portato fino ad ora. Se devo fare un bilancio, sono molto felice di com'è andata. Ricordo quando ho iniziato con un 'miraggio lontano', cercando l'acqua nel deserto: avevo 13-14 anni e mi approcciavo alle prime band e alla prime 'brutte' canzoni, con i microfoni giocattoli attaccati nello stereo. Da lì, ci sono state piccole esperienze, i primi gruppi, le prime grandi delusioni... Per esempio, a 21-22 anni cantavo in un gruppo e pensavo che andassimo bene, eravamo andati bene anche a vari contest musicali per band. Un giorno ero all'università e vedo una locandina con il nome del mio gruppo in concerto, in un pub della mia città. Tutto contento, allora ho chiamato il mio bassista e gli ho detto: 'Che figata, facciamo un concerto!'. Lui allora mi ha risposto: 'No. Noi facciamo il concerto. Tu non ci sei'. Mi avevano appena cacciato, senza dirmelo: 'Non ci piacciono le cose che scrivi', mi disse. Ci rimasi malissimo! Io all'epoca li incolpai e mi incazzai di brutto, però poi li ho capiti: non ero quello che sono oggi e ho iniziato a cercare di capire perché mi avevano spinto fuori. Evidentemente le loro ragioni erano valide e questa analisi l'ho sempre fatta in tutte le fasi della mia vita: quando ho iniziato a fare l'autore, per i primi 2 anni e mezzo nessuno cantava le mie canzoni e non capivo come mai. Ero convinto che fossero valide perché io le avrei cantate: era questo il problema, mi stavo accontentando perché io in realtà non le avrei cantate. Era una storia che mi raccontavo per potermi difendere. Un giorno mi son svegliato e ho capito che quello che avevo scritto era al di sotto delle mie possibilità: se pensi che una canzone sia semplicemente sufficiente, non lo sarà.”