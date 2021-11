Ermal Meta Day: martedì 23 novembre su Radio Italia e Corriere della Sera

C’è un nuovo appuntamento con Ermal Meta fissato per martedì 23 novembre: si tratta dell’Ermal Meta Day di Radio Italia solomusicaitaliana e Corriere della Sera, una giornata intera per chiacchierare con il cantautore (qui ritratto nella foto di Claudia Pasanisi) e per ascoltare le sue amatissime canzoni.