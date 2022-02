Ermal Meta, dalla nave di Sanremo all’aereo in direzione Tirana

Da Sanremo a Tirana in poche ore: Ermal Meta non si ferma ma, tra una destinazione e l’altra, trova il tempo di passare nel Fuori Sanremo Reward di Intesa Sanpaolo, al Lolli Palace Hotel di Sanremo. Ad aspettarlo, all’indomani della sua esibizione al Festival come ospite della nave di Fabio Rovazzi e Orietta Berti, c’è il nostro Presidente ed Editore Mario Volanti: in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Ermal ripensa all’anno scorso, ai giorni che lo aspettano in Albania e sogna il ritorno dal vivo nei teatri con un tour che ci vede come Radio Ufficiale.