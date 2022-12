Ermal Meta: cosa sappiamo del raduno con i suoi Lupi dell’11 dicembre

Per un disco che viene raccontato a 360 gradi, quasi 2 anni dopo la sua pubblicazione, ce n’è anche uno che nasce. In avvicinamento ai prossimi impegni che lo vedranno protagonista, infatti, Ermal Meta non ha nascosto di essere al lavoro su un nuovo progetto discografico, ancora senza titolo né data di uscita. I fan si chiedono se arriverà prima di marzo, in modo da essere presentato anche nel corso del tour teatrale che avrà Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale: dopo la data Zero a Jesolo del 25 febbraio, gli spettacoli andranno avanti fino alla fine di aprile.