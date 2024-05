Ermal Meta: "Come le mongolfiere, lascio a terra qualcosa per potere andare su"

L’album arriva dopo uno stallo creativo...

Musicalmente sì, mi sono lasciato ingolosire troppo dalla scrittura di romanzi! È stato un periodo un po’ così di transizione, anche personale. Mi sono sentito un po’ distante da me stesso, non riuscivo a decifrarmi. Noi in realtà cambiamo costantemente: avendo fatto 3 album e tour tutti attaccati tra loro, non ho avuto il tempo di respirare e questi cambiamenti costanti non ho avuto modo di codificarli. Quando poi ho preso una pausa mi è arrivato un treno in faccia e mi sono dovuto rimettere in bolla. Poi il Covid ha fatto il suo ed è lì che ho pensato “non riesco a scrivere canzoni perché non mi viene facile in questo momento”; non ho mai forzato me stesso nella scrittura perché non funziona, ottieni l’effetto opposto, non arrivi fino in fondo. Così ho deciso di intraprendere un romanzo, anche complesso, e questa cosa mi ha trascinato dietro di sé ed è andato molto bene. È uscito in 6 o 7 paesi e tra un po’ uscirà anche in Cina: siccome in quel romanzo si parla anche di un regime, probabilmente la versione cinese finirà con “e vissero felici e contenti tra le braccia del partito”!