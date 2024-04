Ermal Meta ritrova finalmente i suoi “lupi”, tra pochi giorni, in attesa di cantare davanti a loro per tutta l’estate. Il cantautore ha infatti annunciato 4 speciali instore in cui incontrare i fan e presentare il suo nuovo album “Buona Fortuna”: il progetto arriverà venerdì 3 maggio, giorno in cui Ermal sarà anche ospite di Radio Italia solomusicaitaliana. Dopo la partecipazione a “Una Nessuna Centomila in Arena”, lo attende un tour in programma da luglio a settembre.