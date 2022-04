Ermal Meta annuncia il suo primo romanzo “Domani e per sempre”

Pur non essendo un libro autobiografico, non può mancare la musica nel racconto di Ermal Meta: “Rappresenta gli ultimi due anni della mia vita o forse gli ultimi quaranta”, scrive l’artista dando l’annuncio del suo primo romanzo sui social. “Io ci ho messo tutto quello che avevo dentro e quello che non avevo, l’ho preso in prestito dal futuro. Grazie sin da ora a chi lo leggerà, a chi lo farà suo, a chi lo amerà così come l’ho amato io sin dalle sue prime parole. Sono emozionato e mi trema lo stomaco, proprio come succede a Kajan diventando grande”. Qui sotto, potete vedere la copertina.