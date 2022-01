E’ arrivata l’Epifania e tutte le feste si porta via: l’ha ricordato Alessandra Amoroso nelle sue storie di Instagram per salutare i fan in questo 6 gennaio, dopo le sue prime esperienze sulle piste da sci e da snowboard. In questa giornata che chiude il periodo festivo, Fedez può festeggiare il fatto di non essere più positivo al Covid, mentre Greta Zuccoli chiede alla Befana un tampone negativo.