Eolie Music Fest 2024, ecco il cast: Elisa, Diodato, Subsonica e tanti altri

La line up completa del festival comprende grandi artisti e nuove proposte: si parte venerdì 5 luglio a Santa Marina di Salina, dove suoneranno i Subsonica, in uno speciale live acustico, Marlene Kuntz e Dj Ralf. Sabato 6 luglio a Lipari sarà all’insegna del rap con Willie Peyote, Ensi & Nerone, Silent Bob & Sick Budd e la polistrumentista barese Serena Brancale. La giornata di sabato terminerà con la Burn Energy Night in Lipari, presieduta dai dj Boss Doms & Lollino. A chiudere l’esperienza di “Eolie Summer Fest”, domenica 7 luglio, saranno Diodato ed Elisa, circondati dalla bellezza dell’isola di Panarea. Tutti gli artisti si esibiranno sul ponte del veliero Sigismondo, rendendo il loro live unico all’interno del panorama dei festival italiani.