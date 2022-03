Enrico Ruggeri spiega il rock su TikTok: “La Rivoluzione? Anche sui social”

CALCIO. Enrico Ruggeri è un calciatore e un esperto di sport. Da “fantasista” in campo e nella musica, cosa possono fare la Nazionale italiana e il ct Roberto Mancini per ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022?

“Gli Azzurri e Mancini, per ripartire, devono intanto aspettare che passi questo momento, così come si erano allineati tutti i pianeti l’anno scorso quando abbiamo vinto l’Europeo, quest’anno è andato veramente tutto male. Io credo che l’Italia non sia questo, magari non sia neanche la più forte d’Europa ma sia una via di mezzo. Quello che possono fare Mancini e il movimento calcistico italiano è quello di puntare un po’ di più sui giovani. La paura, ‘no, ma c’ha 22 anni, non lo brucio, lo faccio giocare tre volte in un campionato’, non paga. Nel campionato inglese ci sono ventenni che sono già titolari”.