Emma è tornata con il nuovo singolo “Latina”, scritto da Calcutta, Dardust e Davide Petrella. Già dopo poche ore, il pezzo va fortissimo e sta ricevendo l’entusiasmo di fan e colleghi. Intanto, online è già disponibile il video ufficiale della canzone.

La clip, diretta da bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra), rispecchia tutta la voglia di libertà che appartiene a “Latina”. Il filmato, che vede Emma come assoluta protagonista, sa infatti molto d’estate: ci sono scene al mare, in piscina, ma anche momenti di vita quotidiana, sempre in un crescendo di potenza e movimento.

L’uscita del nuovo singolo arriva all’indomani dell’annuncio di Emma di essere definitivamente uscita dalla malattia. Anche per questo, sui social piovono messaggi di incoraggiamento e di auguri per il futuro e per la nuova avventura che inizia oggi con “Latina”: potete sentire la canzone anche su Radio Italia solomusicaitaliana.

Tra i tantissimi che non hanno fatto mancare il loro appoggio in questo momento, ci sono anche importanti amici, come Paola Turci, Alessandra Amoroso e i Negramaro. Sandrina, cresciuta in Puglia come Emma, ha scritto: “Bella tu, bello quello canti e come lo canti!”. Poi ha aggiunto: “In bocca al lupo beddhra mia!”.

La band capitanata da Giuliano Sangiorgi, invece, si è rivolta alla cantante in romano, dicendo: “Daje tutta, Emmì!”.

Con “Latina”, Emma prende la rincorsa verso un 2021 che la vedrà grande protagonista. L’artista, infatti, tornerà dal vivo a maggio dell’anno prossimo per recuperare il tour nei palazzetti che non ci sarà questo autunno. La grande festa all’Arena di Verona, invece, è stata riprogrammata per il 6 giugno 2021.