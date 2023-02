Emma, una “brava ragazza” a Sanremo: “Lazza? Può arrivare lontano”

Domani Emma e Lazza canteranno “La fine” di Nesli, accompagnati anche da Laura Marzadori, primo violino della Scala: “Sono veramente contenta di questo invito di Lazza, sono onoratissima e non vedo l’ora di fare questo duetto su quel palco magico”, racconta Emma ai nostri microfoni. “Lui può arrivare molto lontano, perché è un artista di talento, ha tanto cuore, tanta testa e non guasta”. Sanremo, però, non è principalmente competizione per lei: “Nella musica non mi piace pensare alle rivalità, siamo tutti qua per lo stesso obiettivo: far conoscere la musica, andare in giro a fare i live, ritornare anche alla normalità. Comunque vada, sarà un successo per tutti”.