Emma torna dal Salento con qualche lacrima e un “bottino magico”

“Ho pianto tanto stamattina in macchina, all'alba mentre lasciavo il Salento. Non sarò mai capace di recidere fino in fondo il cordone ombelicale che mi lega così tanto alla mia famiglia. Non mi abituerò mai alla lontananza e ai chilometri che ci separano”, ha scritto Emma su Instagram alla fine delle vacanze insieme ai suoi cari nella sua terra d’origine.