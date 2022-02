Emma: “Sanremo, il trasloco e poi metterò le basi per un nuovo album”

Emma racconta a Radio Italia solomusicaitaliana il forte messaggio del brano “Ogni volta è così” con cui è in gara a Sanremo, dall'omaggio alla storia della musica al gesto femminista sul palco. L'artista, in diretta con Mauro Marino e Manola Moslehi collegati dal Fuori Sanremo Reward di Intesa Sanpaolo, promette “una cosa che non si immagina nessuno” per la serata cover insieme a Francesca Michielin e sui programmi futuri dice: “Sanremo mi ha dato lo slancio giusto per tornare in studio”