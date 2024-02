Emma sa fare un calamaro ripieno come nessuno: la sua video-ricetta esclusiva

“Non è una novità: spesso faccio entrare gente ai miei concerti o regalo dischi”, ha esordito Emma Marrone spiegando meglio come ha conosciuto la mamma in difficoltà economica che voleva a tutti i costi vederla dal vivo. “La signora in questione è una signora di Catania. Per il concerto del 10 agosto, l’ho sentita privatamente e l’ho già messa in accredito: è tutto a posto”, ha rassicurato lei.