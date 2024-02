Emma regala il biglietto per un suo concerto a una mamma in difficoltà

Cosa è successo nello specifico? Emma ha ricordato ai fan su TikTok di acquistare i biglietti per il suo tour estivo (che prenderà il via il 13 giugno da Moncalieri -Torino). Una follower le ha risposto, scrivendole: “Speriamo che ce la farò. Sono separata e con tre figli. Con tutte le spese che ci sono in casa, vederti è il mio sogno. Ti voglio bene”. L’artista non ci ha pensato due volte e le ha comunicato che avrebbe realizzato il suo sogno. Le ha infatti ribattuto: “Te li regalo io (i biglietti, ndr.)”. L’utente, di cui ancora non si conosce l’identità, le ha detto incredula: “Ma veramente! Non ci credo!”.