Emma: “Pausa dopo Sanremo? Macché, sto già scrivendo in studio!”

Souvenir è il tuo primo album che ha toccato i 100 milioni di stream, un traguardo stratosferico.

“È stato un lavoro lungo, duro, pieno di sacrifici, ma ho la sensazione di poter dire che tutto quello che ho oggi è merito mio. Questo disco mi ha ridato il coraggio e la voglia per fare davvero questo mestiere: sono ritornata Emma, sono un animale da studio. Ci starei chiusa tutto il giorno, nella mia testa ho già in mente un nuovo disco. Mi sto godendo questo mestiere che, per me, è fatto anche di silenzi e di attese. La gente non è più abituata ad aspettare, ma per un bel lavoro serve tempo: se arrivi a un certo status mentale, poi non scendi più. È un lavoro che noi artisti dobbiamo fare su noi stessi, mettere delle basi solide per non essere dei fuscelli al vento.”