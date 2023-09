Emma ospite di Lazza con annuncio a sorpresa: arriva il duetto “Amore Cane”

Emma Marrone non poteva mancare, insieme a tanti altri ospiti e amici, alla festa di fine tour e di fine estate di Lazza, all’ippodromo di San Siro a Milano. Nel grande concerto-evento con cui Lazza ha celebrato i successi raggiunti finora, la presenza di Emma è stata l’occasione anche per dare un annuncio che è stato accolto con un’ovazione: è in arrivo il loro primo duetto in un brano inedito.