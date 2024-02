Emma: “Responsabilità per la top 5? No, le donne hanno sempre sorpreso”

Nella nuova edizione della kermesse, l’artista ritrova tanti amici in gara: “Sono molto contenta di condividere il palco con artisti che stimo artisticamente e ai quali voglio molto bene”, dice. La classifica finale, quindi, passa in secondo piano: “La sfida per me è più personale, non la vivo come una competizione con gli altri, ma con me stessa. Sono una che, se proprio deve giocare, preferisce giocare con quelli più grossi di lei”.