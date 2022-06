Emma Marrone, riprese finite per “A casa tutti bene - La Serie 2”

Il primo ciak per “A casa tutti bene - La Serie 2” è arrivato nei primi giorni di giugno: Emma, confermatissima nel cast nel ruolo di Luana, ha ora annunciato di aver terminato le riprese delle sue scene. Ad accompagnare il messaggio, c’è anche una foto del suo personaggio: la cantante e attrice, in versione mamma, appare con il figlio in braccio, in un marsupio per bambini.