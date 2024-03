Emma, l'odio sui social: “Ci vorrebbe un’educazione a scuola”

“Ho dovuto combattere diverse battaglie: la prima è stata essere accettata nel mondo della musica che conta, solo perché avevo vinto un talent. Allora era quasi un problema vincere un talent. Quindi dover essere credibile. Ho affrontato tanti cambiamenti musicali, artistici, sempre con grande determinazione, con grande impegno. Sono una persona molta autocritica. Sarà che io ho combattuto le battaglie quelle vere per la malattia, cose veramente serie, quindi per me tutto il resto ha assunto una dimensione molto relativa. Nella mia vita, sin da giovanissima, mi sono dovuta preoccupare di come restare viva. Cosa me ne frega del giudizio, lanciato con del livore da uno sconosciuto? Per assurdo, forse, sono riuscita a sopravvivere, in questi 14 anni di carriera, in maniera molto serena, perché avevo subito capito che le priorità erano altre e non assecondare o performare perfettamente con quello che le persone vogliono da me”.