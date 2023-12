Emma, Iniziamo dalla fine: il suo concerto a Milano dall’ultima alla prima canzone

Questa è stata solo l’ultima delle sue discese in mezzo al pubblico, a cui è legata da un rapporto che potremmo definire semplicemente unico da 14 anni. A un certo punto, sulle note de “L’amore non mi basta”, Emma ha dato anche un bacio sulla bocca a un ragazzo. “Tutti quelli che si stanno scandalizzando sui social perché bacio i fan, scandalizzatevi per altro… cretini. Non fate i braccini corti coi sentimenti, non c’è cosa più bella che condividere amore”, ha detto di ritorno sul palco.