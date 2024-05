Emma: in piedi sul Tagadà per il video ufficiale di “Femme Fatale”

Dopo averlo presentato in anteprima con due eventi speciali a Roma e Milano, Emma ha pubblicato il video ufficiale di “Femme Fatale”, il suo ultimo singolo che ha cantato anche sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO mercoledì scorso. La clip, prodotta da Borotalco.tv e diretta da Giulio Rosati, vede protagonista una giostra amatissima fin dagli Anni ‘80: il Tagadà, in particolare il “Disc Enjoy” della famiglia Grisetti che si può spesso incontrare in giro per la Lombardia. Grazie al movimento e alle luci colorate di questa attrazione, il video rispecchia perfettamente i ritmi serrati e ipnotici della canzone e permette a Emma di mostrare gradi doti di equilibrio: “In piedi sul Tagadà solo se sei pro”, ha scherzato la cantante su Instagram.