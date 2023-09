Emma, il ritorno. “Iniziamo dalla fine” e tre nuovi concerti nei club

Emma è tornata: ora con il nuovo singolo “Iniziamo dalla fine”, in autunno con l’atteso disco “Souvenir” che conterrà anche “Mezzo mondo”. “Non trovo le parole giuste per dire come mi sento adesso”, ha cercato di sintetizzare la cantante salentina in un post su Instagram. Mentre lei cercava di raccogliere i pensieri, i suoi fan prendevano d’assalto il suo tour nei club, che conta già nuovi concerti.