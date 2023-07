Emma: “Il primo concerto di De Gregori a 9 anni sulle spalle di papà”

Emma ha una routine da concerto, da fan e da performer. “Vedo tanti live, quando posso. È bello, birrozza sotto palco e dopo il concerto magari ti fermi a farti il paninazzo. Quando sono in tour, sono molto più attenta per una questione di digestione. L’età avanza e i succhi gastrici non mi fanno dormire bene”, ha detto ridendo.